Dominique Ducharme se confie à Bernard Drainville | « Je pense que l’on jouera encore mieux cette saison »

« On parle d’anxiété, beaucoup de difficulté à dormir. Ç’a eu des répercussions mentales et physiques. Ce n’est pas facile pour un joueur professionnel. Je le connais depuis qu'il a 16 ans, nos joueurs ce sont des humains. Il va mieux et je suis heureux pour lui. Jonathan sait ce que l’on attend de lui. On peut contrôler cela. Je ne parle pas ici de buts et de passes, je parle d’engagement. »