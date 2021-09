Les circuits de Guerrero | «Ce sont des coups de canon» -Alex Agostino

À quelques semaines de la fin du calendrier du Baseball majeur, les courses aux séries éliminatoires sont palpitantes.

Red Sox de Boston? Yankees de New York? Blue Jays de Toronto? Les trois formations de la Ligue américaine sont dans une lutte à finir pour participer aux matchs d’après-saison.

Avant les rencontres de samedi, les trois équipes n’avaient qu’un match d’écart au classement.

En compagnie de Jérémie Rainville, Alex Agostino analyse la situation et les performances exceptionnelles de Vladimir Guerrero fils, qui a désormais 46 circuits à sa fiche cette saison, à l’âge de 22 ans.

Avant les rencontres du week-end, Guerrero était le meneur de Baseball majeur pour les circuits (46), la moyenne au bâton (.318), les coups sûrs (174) et les points marqués (117). Il venait au troisième rang pour les points produits (104), à huit de Salvador Perez des Royals de Kansas City.

« C’est hors-normes. Regardez la puissance et la vitesse de l’élan et comment la balle sort de son bâton. Ce sont comme des coups de canon. Ce sont des lasers. Des balles qui sortent à plus de 100 mille à l’heure! »

On l’écoute…