Camp des recrues | L'évaluation des jeunes des Canadiens par Martin McGuire

En cette journée de fin de semaine qui propose un match entre les jeunes des Canadiens et des Sénateurs, Martin McGuire brosse un portrait du camp des recrues jusqu’ici.

En compagnie de Jérémie Rainville au micro des Amateurs de sports week-end, le descripteur des matchs des Canadiens cible précisément un duo.

Au menu : l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard et le défenseur Kaiden Guhle qui sont parmi les joueurs ayant impressionné le plus jusqu’ici, quoique sans surprise non plus.

On les écoute…