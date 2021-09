Baseball mineur | Hausse des incidents violents envers les arbitres

Et la tendance est à la hausse.

« Depuis les deux ou trois dernières années, on a un ou deux cas par année. Et là, on parle de sept cas au total, juste dans la région de Québec. »

Et ça ne se limite pas aux entraîneurs.

« La semaine passée, dans les rencontres régionales B, il y a eu deux enfants de 13 ans, qui étaient des officiels, qui se sont fait dire par des parents à la fin de la partie : « Va chercher ton argent de l’autre côté. Tu es payé par l’autre équipe pour nous faire perdre. » Je ne comprends même pas comment on en arrive là. »

Incompréhension

Bien sûr, ces événements disgracieux ne sont pas la norme. Mathieu Marcoux y voit une forme d’incompréhension.