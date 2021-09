Football | Les Alouettes à la recherche de constance

Après deux matchs, les Alouettes se retrouvent avec un dossier de 2 victoires et 2 revers. Parfois solides, parfois mal organisés, parfois chanceux, les joueurs montréalais sont un peu des boîtes à surprise en ce début de saison.

L’un des joueurs qui a un gros mot à dire sur les performances du club est le quart-arrière Vernon Adams Jr.

De son propre aveu, son jeu manque de constance. Il est tantôt spectaculaire et tantôt hésitant sur le terrain.

Quatre matchs, c’est encore très peu pour éliminer la rouille, surtout à la suite d'une longue absence du jeu causé par la pandémie de COVID-19. Mais, Adams Jr. assure que son exécution sur le terrain s’améliore de match en match.

« Je le dis toujours : plus tu joues, plus tu t’habitues au rythme du jeu. Après presque 2 ans d’absence, ça prend un peu de temps pour jumeler à nouveau la vitesse d’exécution et l’aspect mental. Cela dit, je pense que je m’approche tranquillement du Vernon Adams que j’étais avant la crise sanitaire. »

La preuve ? Le club a connu son meilleur match lors de la dernière rencontre.

« Lors des trois premiers matchs, nous avons manqué de constance. Nous avons la chance ici maintenant de bâtir sur une excellente performance lors de notre dernier match. Les bonnes séquences victoires sont importantes dans la LCF. Même dans mon cas personnel, je dois faire preuve de plus de constance. »

Selon Vernon Adams, lors du prochain match, un bon début de rencontre sera crucial.

« On doit commencer fort dès notre première possession de ballon. Faire avancer le ballon et tenter d’aller immédiatement marquer des points. Malgré la semaine de repos, nous nous sommes bien entraînés et je n’anticipe pas de ne voir rouiller. »

Khari Jones

Le problème pour les Alouettes à propos du match de samedi face aux Lions c’est que l’entraîneur-chef Khari Jones n’y sera pas, lui qui souffre de la COVID-19. C’est l’assistant-entraineur André Bolduc qui prendra sa place. Mais, Adams assure que cela ne changera pas sa façon de travailler.

« On va s’ajuster. Je vais fonctionner avec André Bolduc comme je fonctionne avec Khari Jones. Lorsque je sors du terrain, je jase vite vite avec l’entraîneur, puis je me dirige vers la tablette pour observer les jeux. Nous aurons un comité d’entraîneurs qui décideront des jeux à faire. »

Bolduc a donné quelques détails de plus sur le fonctionnement des choses pour cette rencontre.

« Mike (Lionello) et moi allons décider des jeux. Il sera en haut sur la passerelle et moi sur le terrain. Sur le fond de jeu, nous savons déjà assez bien comment nous voulons jouer. On connaît bien les forces et faiblesses de notre quart, donc il n’y aura pas de surprise. »

Pour Bolduc ce sera une première expérience en tant qu’entraîneur-chef.

« On a été tellement occupé. J’ai dû faire un paquet de choses que normalement Khari fait dans une journée. Je suis rentré à la maison à 20h hier, et à 21h c’était terminé. Mais je pense que c’est vraiment demain que je vais pouvoir vraiment savourer le moment avec les partisans dans le stade. »

Le match entre les Alouettes et les Lions sera présenté sur le réseau Cogeco samedi dès 18h30, incluant l’émission d’avant-match.