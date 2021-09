Équipe Canada | « Carey Price est le meilleur candidat pour le gardien #1 » -Stéphane Waite

« C’est un gros problème. Les candidats chez les gardiens canadiens pour jouer au JO sont Marc-André Fleury et Carey Price. Il y a aussi Jordan Binnington (28 ans), dont je ne suis pas un grand fan, et Mackenzie Blackwood (24 ans)… Je peux aussi mentionner Carter Hart (23 ans), qui a eu une dernière saison très difficile. Celui que j’adore c’est Darcy Kuemper (31 ans). Il a gagné avec le Championnat du monde avec Équipe Canada, en mai 2020. De toute évidence, il y a un gros problème au niveau du développement des gardiens de but au Canada, depuis une dizaine d’années. »