Classement de la FIFA | Le Canada poursuit son ascension

L’équipe nationale canadienne de soccer continue son ascension dans les classements mondiaux de la FIFA. Le Canada, qui ne faisait même pas partie des 100 meilleures nations au monde en 2014, cogne maintenant à la porte du top 50.

Jeudi, la FIFA a dévoilé son classement le plus récent, et on aperçoit le Canada au 51e rang avec 1416.23 points, à un peu plus que deux minuscules points de l’Irlande qui est 50e.

C’est grâce à deux matchs nuls face au Honduras et aux États-Unis, ainsi qu’un gain face au Salvador la semaine dernière que le Canada a pu ainsi grimper au classement

Par ailleurs, le Canada s’avère aussi maintenant le quatrième meilleur pays de soccer du continent. En Concacaf, le Canada arrive juste derrière le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica.

Le Canada n’est qu’à 22 points du Costa Rica, troisième du groupe.

Rappelons que pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Canada doit terminer parmi les trois premières équipes du groupe octogonal. S’il arrive quatrième, il devra affronter un pays d’un autre continent pour se qualifier.

Présentement le Canada est deuxième du pool dans la phase finale de qualification avec 5 points. Les Mexicains sont premiers avec 7.