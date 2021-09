Oscar Rivas enfin en combat de championnat du monde

« Oscar me fait penser à Éric Lucas qui est devenu un modèle pour nous lorsqu’il est devenu champion du monde. Il a tout pour faire pareil comme lui. Quand tu as un champion dans ton écurie, tout change. On prend tous une coche de plus dans l’équipe. Les discussions sont différentes avec les autres promoteurs et aussi les réseaux de télé. Avoir un champion du monde dans son groupe, ça change tout. »