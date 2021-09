Bolduc à la barre des Alouettes | «C’est certain que ça ne sera pas un one-man-show» -André Bolduc

« Probablement plus samedi. On joue le soir. C’est une longue journée d’attente. D’après moi, là, je vais trouver le temps long et je vais avoir hâte d’aller au stade. Il n’y a pas eu de panique des joueurs. J’ai de solides coordonateurs. On a un gros staff et c’est certain que ça ne va pas être un one-man-show samedi ».