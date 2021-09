Un duo du tonnerre! | Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime

Fernandez a eu une pensée pour son père lorsque cette invitation est arrivée.

« Je l’ai entendu en entrevue et j’ai presque pleuré. Je me souviens d’un tournoi en Israël où nous n’avions même pas assez d’argent pour un hôtel. Ça m’a fait de la peine de réentendre cette histoire que je préférerais oublier, mais qui me motive encore plus à travailler fort pour ma famille. »

Fernandez a encaissé plus d’un million de dollars en bourse suite à cette performance et admet que même si les bourses de début de saison ont quelque peu aidé la situation financière précaire de sa famille, c’est vraiment seulement maintenant qu’ils peuvent respirer un peu mieux.

Même si le statut de vedette peut maintenant leur être attribué, les deux joueurs ne se voient pas encore porter ce genre de chapeau.

« Je ne considère pas du tout que je suis rendu là. Je pense qu’on doit se calmer un peu. Je n’ai que 21 ans. C’est sûr que le tennis, qui est ma passion me permet de vivre cela aujourd’hui et oui j’en suis vraiment reconnaissant, mais je ne me sens pas encore arrivé. »

Fernandez partageait l’opinion de son ami et coéquipier canadien indiquant qu’elle ne se sentait pas du tout comme une vedette.

Fernandez a comme objectif de terminer la saison en santé, pour mieux préparer 2022. Pour sa part, Félix indique s’être placé dans une excellente position pour percer le top 10 d’ici la fin de la saison, un objectif auquel il tient mordicus.

Fernandez et Auger-Aliassime ont avoué avoir énormément parlé ensemble durant le tournoi du US Open, dans le but de se motiver mutuellement. Clairement, les deux joueurs se vouent un énorme respect.