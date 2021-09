Alouettes | L'entraîneur-chef Khari Jones positif à la COVID

L'entraîneur-chef Khari Jones des Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football a été déclaré positif à la COVID-19.

Il devra s'isoler du reste de l'équipe pour une durée minimale de dix jours, après quoi son cas sera réévalué.

Depuis le diagnostic, Jones demeure en isolement préventif à la maison et il se porte bien. Il est asymptomatique et demeure constamment en contact avec les médecins de l'équipe.

Aucun autre cas dans le nid

chez Jones a reçu le diagnostic tard dimanche, suite aux tests que l'équipe a passés samedi. Celui-ci a toujours suivi les règles de distanciation sociale en plus d'avoir été vacciné à deux reprises lors des derniers mois.



Durant son absence, André Bolduc, l'adjoint à l'entraîneur-chef et entraîneur des demis, dirigera l'équipe le samedi 18 septembre, contre les Lions de la Colombie-Britannique. Jones travaillera de façon virtuelle avec Bolduc et les autres entraîneurs afin de préparer les Alouettes.



Les joueurs, ainsi que le personnel de l'équipe ont tous été testés à nouveau lundi, suite à cette nouvelle et aucun autre cas au sein de l'équipe n'a été détecté.