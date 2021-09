Soccer | Une séquence cruciale pour le CF Montréal

Nancy a expliqué lundi en point de presse qu’un entraîneur a beau avoir un plan de match pour ce type de situation, le moment présent finit toujours par prendre le dessus.

« J’ai appris tôt dans ma carrière d’entraîneur que tu as beau avoir une idée de ce que tu veux faire lors de ce type de séquence, mais à la fin c’est vraiment les besoins immédiats qui finissent par influencer les décisions. »

« Je me souviens il y a quelques années, on cherchait des journées où on pouvait laisser Nacho respirer un peu, et ensuite le moment présent faisait en sorte que ça devenait compliqué. »

Le CF Montréal poursuit cette phase importante de sa saison mercredi soir à Orlando, contre une équipe qui n’a perdu qu’un match à domicile cette saison.