Daniel Ricciardo, de McClaren, a remporté dimanche, le Grand Prix de Monza en Italie.

Son coéquipier Lando Norris a fini sur la deuxième marche du podium. Valteri Bottas de Mercedes au troisième rang.

Lance Stroll a terminé la course à la 7e place et, le Britannique, Lewis Hamilton a connu une course difficile puisqu’il a fini au 17e rang devant Max Verstappen.

Le prochain Grand Prix de Formule 1 aura lieu le 26 septembre prochain à l’Autodrome de Sotchi, en Russie.