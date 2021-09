US Open | Malgré une défaite, Leylah Annie Fernandez conquit la foule de New York

La joueuse de tennis québécoise Leylah Annie Fernandez s’est malheureusement inclinée samedi à la finale des Internationaux des États-Unis en deux manches de 6-4 et 6-3 contre la Britannique née à Toronto, Emma Raducanu.

Âgée de 19 ans, rappelons que Leylah a su surprendre la planète tennis en remportant ses matchs contre les puissantes Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka.

En plus, lors de son discours d’après-match, Fernandez a reçu une longue ovation. Elle a d'ailleurs voulu reprendre le micro à la suite de son entrevue d'après-match pour donner un discours qui a conquis la communauté de New York et du court Arthur-Ashe.