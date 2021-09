«Jonathan Drouin va devoir se battre pour un poste important à l'offensive» -Martin McGuire

Si le camp préparatoire des recrues des Canadiens commence le 15 septembre, celui du grand club s’ouvrira une semaine plus tard avec son lot d’interrogations.

En compagnie de Jérémie Rainville au micro des Amateurs de sports week-end, Martin McGuire, le descripteur des matchs du Tricolore au 98.5 commente et analyse ce qui s’en vient.

Jesperi Kotkaniemi est parti, Christian Dvorak arrive? Le Canadien est-il une meilleure équipe?

« Le Canadien a un meilleur club dans l’immédiat. On a été chercher un joueur de centre de 25 ans qui est un peu plus aguerri. Il a plus d’expérience que Kotkaniemi. Il a plus d’expérience dans le cercle des mises en jeu. »

Comment entrevoir la saison de Jonathan Drouin?

« Jonathan Drouin va devoir se battre au camp d’entraînement. Pas pour un poste avec l’équipe, mais pour un poste d’importance à l’offensive. Il va devoir aller chercher une job à l’intérieur du Top-6. »

Et celle de Mike Hoffman?

« Je pense que Hoffman va être Hoffman. Il ne sera pas meilleur, à cinq contre cinq, sur 200 pieds, que ce qu’il a été cette année avec les Blues de St. Louis. Je ne m’attends pas à plus, ni à moins. »