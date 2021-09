Dès le 15 septembre | Le camp des recrues des Canadiens accueillera 27 joueurs

Pas moins de 27 joueurs seront invités au camp préparatoire des recrues des Canadiens de Montréal, dès le 15 septembre, au complexe sportif Bell, à Brossard.

Le Tricolore a dévoilé, vendredi, l’identité des joueurs qui se rendront à Brossard, dont le premier choix du Tricolore au repêchage de 2020, le défenseur Kaiden Guhle.

Seize attaquants, huit défenseurs et trois gardiens de but se rapporteront au nouvel entraîneur du Rocket de Laval, Jean-François Houle et de ses assistants.

Une série aller-retour est prévue face aux recrues des Sénateurs d’Ottawa, tout comme une rencontre contre les joueurs vedettes du circuit universitaire.