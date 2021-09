«Max Pacioretty a été nommé capitaine par défaut» -Stéphane Waite

«Max Pacioretty n’a pas été une grande réussite comme capitaine à Montréal. Le choix était entre lui et P.K. Subban. Ce n’est pas les idéaux pour le "C". On en a nommé un par défaut et ça n’a pas été une bonne expérience. Je pense qu’on a appris à Montréal de cette histoire-là.»