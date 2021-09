Le blogue de Jeremy Filosa | Les enfants sans vaccin et sans sport et activité physique

J’ai passé l’été à coacher l’équipe de baseball de mon fils. Notre saison s’est terminée le week-end dernier, et ce week-end et bien c’est la saison d’automne qui débute.

Le temps était venu de demander aux parents et enfants qui allaient jouer cet automne. Malheureusement, étant donné les nouvelles mesures, les enfants qui ne sont pas doublement vaccinés ne peuvent pas s’inscrire.

Je dirais, en analysant rapidement, que c’était plus ou moins du 50/50.

J’ai vu dans les visages des petits beaucoup de déception. Plusieurs jeunes ne sont pas vaccinés. Ils suivent les directives de leurs parents qui ne désirent pas les voir être vaccinés.

Les enfants clairement voudraient continuer de jouer, mais se retrouvent contre leur gré dans ce dilemme. Un dilemme dans lequel ils n’auront pas le dernier mot.

Après avoir discuté avec certains parents, je me suis rapidement rendu compte qu’ils ne brocheraient pas, mais qu’ils se sentaient quand même mal pour leur enfant qui allaient devoir abandonner leur sport.

En tant qu’entraîneur, je ne suis pas là pour dire aux parents quoi faire. Et je respecte les décisions des autres. Mais je ne pouvais faire autrement que de me sentir mal pour ces jeunes. La majorité des joueurs sont vaccinés ou non-vaccinés selon la volonté de leurs parents.

Qu’est-ce qui est pire?

Je me souviens d’avoir fait une entrevue avec trois professeurs d’éducation physique en pleine pandémie, qui me disaient ne jamais avoir vu dans leur vie autant d’enfants en mauvaise forme physique.

Les jeunes bougeaient très peu et donc en arrachaient physiquement. Plusieurs d’entre eux peinaient à faire deux tours de gymnase.

On risque de revenir à ce genre de situation, si on empêche les jeunes de participer à leurs sports. Je me pose la question, qu’est-ce qui est pire, un enfant non vacciné ou un enfant qui ne fait pas d’activité physique?

Je comprends le désir du gouvernement de s’assurer d’éviter les éclosions dans les équipes, mais de la façon dont les choses sont gérées présentement, ce sont les enfants qui payent sur toute la ligne, bien malgré eux.

Pour punir les parents, ce sont les enfants qui écopent, sans qu’ils puissent avoir le moindre mot à dire. Le système actuel n’est pas parfait, mais si cette règle demeure, on amplifie le problème et place nos jeunes dans une situation précaire où ils perdent sur toute la ligne.