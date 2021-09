US Open | «Je me régale du succès de nos raquettes» -Louis Borfiga

Leylah Fernandez et Félix-Auger Aliassime ont tous deux atteint les demi-finales des Internationaux de tennis des États-Unis. À 19 et 21 ans, respectivement.

Jamais le tennis canadien n’a connu un tel scénario en simple. Dans les faits, aucun joueur canadien n’avait même atteint les demi-finales du US Open depuis sa création en 1881.

L’animateur Mario Langlois accueille Louis Borfiga qui a - en grande partie - mis en place le programme de développement de Tennis Canada qui a vu naître – professionnellement parlant – Fernandez et Auger-Aliassime, mais aussi Bianca Andreescu, Denis Shapovalov, Eugenie Bouchard et Milos Raonic.

« Je me régale du succès de nos raquettes. C’est quand même un sacré exploit que nos jeunes sont en train d’accomplir au US Open. »

Mais pouvait-on s’attendre à un tel succès de Leylah Fernandez?

« Pour être tout à fait honnête, on ne s’y attendait pas. On savait qu’elle avait beaucoup de talent, mais de là à battre trois des meilleures raquettes au monde (Osaka, Kerber, Svitolina), successivement, et en plus, dans un grand chelem…