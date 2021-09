Le père de Leylah, Jorge Fernandez, en entrevue avec Bernard Drainville | «Elle n’abandonne jamais»

«Nos valeurs sportives sont basées sur nos valeurs de famille. Et j’ai promis à mes filles de ne jamais les abandonner dans leurs rêves et que j’allais donner tout ce que je pouvais. Au bout de la ligne, j’ai vendu une maison, une business, des bijoux et ma voiture. Tout ça pour démontrer que je croyais en elle. Je sais que c’est fou, mais je ne voulais pas briser une promesse. À travers les années, elle a su les sacrifices que nous avons fait pour elle et elle a su se sacrifier beaucoup plus que nous sur le terrain. Ça se voit sur le terrain, elle n’abandonne jamais. On ne peut pas arriver à des gros exploits comme ça sans des sacrifices énormes à cause qu’on n’avait pas l’argent nécessaire. Mais nous avons l’amour»