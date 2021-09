Au Panthéon du baseball | La consécration pour Larry Walker

L’ancien voltigeur des Expos de Montréal et des Rockies du Colorado Larry Walker entrera finalement au temple de la renommée mercredi, à Cooperstown, après 1 an et demi d’attente.

Walker avait obtenu le 21 janvier 2020, 76.6 % des votes de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique.

Walker devait obtenir 75 pour cent des votes. Il en était à sa toute dernière année d’éligibilité, ayant regardé passer la parade les neuf premières années. Il devient le deuxième joueur canadien à être intronisé après le lanceur Ferguson Jenkins, en 1991.

Walker s’avère assurément un des meilleurs joueurs canadiens de tous les temps. En 17 saisons dans le baseball majeur, il a frappé 2160 coups sûrs et 383 circuits, produit 1311 points et volé 230 buts.

Le Canadien avait tout pour lui: un excellent œil au bâton, de la puissance, de la rapidité, un bon gant et un bras canon. Il s’est avéré un des plus grands joueurs de l’histoire des Expos. Il évoluait au champ droit où il n’était pas rare de le voir retirer des coureurs au premier but sur des balles qui semblaient avoir été placées en lieu sûr. Parfois, il évoluait aussi au poste de premier but.

Club sélect

Il n’y a que six joueurs dans l’histoire du baseball qui ont frappé pour plus de ,300, qui ont maintenu un pourcentage de présence sur les sentiers de plus de ,400, un pourcentage de puissance de ,550, au moins 450 doubles, 60 triples, 350 circuits et 1250 points produits. Walker est l’un d’eux, les autres sont Stan Musual, Babe Ruth, Jimmie Fox, Ted Willams et Lou Gehrig.

Walker possède un WAR (Wins above replacement) de 73, ce qui le place parmi les meilleurs qui sont déjà au Temple de la renommée.

Même si plusieurs ont indiqué que Walker a profité d’un avantage important en jouant 10 ans, au Colorado, ses statistiques à l’extérieur sont aussi très bonnes. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,278 à l’extérieur du Coors Field.

En plus d’avoir gagné sept gants dorés, il a participé à cinq matchs des étoiles, a été nommé champion frappeur trois fois en plus d’avoir été élu joueur le plus utile de la Ligue nationale en 1997.

Walker sera accompagné par Derek Jeter des Yankees de New York!