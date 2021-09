Les demandes de Danault | «Il se voyait beaucoup plus gros qu'il est» -Stéphane Waite

« Mais en fin de compte, un gars qui est capable de contrer l’adversaire, tu es capable de l’avoir à un million… À deux millions… Et à trois millions, maximum.

« J’adore Phillip, mais quand j’ai vu ses demandes, je me suis dit : « Il se voit beaucoup plus gros qu’il est. » Phillip, si tu veux gagner la coupe Stanley, c’est ton troisième centre. Et tu ne paies pas un centre de troisième trio à 5,5 millions $ C’est beaucoup trop. J’adore le gars, mais il faut être réaliste.