Le parcours de Leylah Fernandez | «C’est vraiment énorme!» -Sylvain Bruneau

Le tennis canadien n’a jamais été aussi en santé que présentement, comme nous l’avons vu avec les performances de Leylah Fernandez, Félix Auger-Aliassime et Bianca Andreescu.

Les trois athlètes se sont qualifié(e)s pour les quarts de finale des Internationaux de tennis des États-Unis.

Blessée en troisième manche lundi soir, Andreescu, gagnante du tournoi en 2019, s’est inclinée contre la joueuse grecque Maria Sakkari en près de trois heures et demie de jeu.

Pour sa part, Fernandez s’est qualifiée mercredi après-midi pour les demi-finales en disposant de l'Ukrainienne Elisa Svitlova. Auger-Aliassime tente également de se qualifier pour les demi-finales du tableau masculin en soirée.

Au micro de Mario Langlois, le grand patron du tennis féminin au Canada, Sylvain Bruneau, analyse les performances de l’équipe Canadienne.

« Ou a vu Eugenie (Bouchard) atteindre la finale à Wimbledon et Bianca à celle du US Open. Dans le cas de Leylah, c’est une surprise. On le sait qu’elle est en progression, elle vient d’avoir 19 ans, on sait qu’elle était pour monter…