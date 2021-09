Les Blue Jays reviennent au plus fort de la course

Après une séquence de 4-9 au milieu du mois d’août, les carottes semblaient cuites pour les Blue Jays de Toronto dans la course aux séries, eux qui s’éloignaient de plus en plus d’une place de quatrième ou cinquième As.

La relève en arrachait et l’attaque ne générait plus rien. Le club accumulait les sabotages et les défaites à bas pointage par un ou deux points.

Mais c’est depuis la visite des Tigers à Toronto que les choses ont commencé à se replacer. Le club a gagné 8 de ses dix derniers matchs et tout d’un coup, l’équipe se retrouve à 3 matchs des Red Sox, détenteur de la dernière place donnant accès aux séries.

Les lanceurs partants se sont mis à lancer comme des étoiles. Les Hyun Jin Ryu, Robby Ray et Jose Berrios dominent leurs adversaires soir après soir, laissant la relève mieux respirer. Même avec seulement 11 victoires cette saison, Ray est considéré par plusieurs comme un sérieux candidat au Cy Young en 2021. En cette fin de saison, il est pratiquement intouchable.

Par ailleurs, l’attaque a retrouvé son aplomb. Après un petit passage à vide, Vladimir Guerrero Fils s’est remis à frapper la balle avec aplomb. Il a d’ailleurs frappé sa 40e longue balle lundi, faisant de lui le plus jeune joueur de l’histoire des Blue Jays à atteindre cette marque.

Et Guerrero n’est pas le seul à faire raisonner son bâton, Marcus Semien a frappé son 37e circuit lundi, lui qui connaît une saison du tonnerre dans sa première année à Toronto.

Teoscar Hernandez fait aussi flèche de tout bois présentement. Il a frappé 3 longues balles depuis le début du mois de septembre.

Sans oublier les prouesses offensives de joueurs comme Bo Bichette et Lourdes Gourriel. Même avec un George Springer amoché, qui peine à contribuer, le club arrive souvent à marquer sept ou huit points par match.

Les Jays disputent présentement la victoire aux Yankees dans une série de quatre matchs au Yankee Stadium. Toronto a déjà remporté le premier match de la série lundi 8-0 et cette série pourrait être critique pour la suite des choses.

Un balayage face aux Yankees pourrait même placer les Jays dans le siège du conducteur. Mardi soir, c’est Steven Matz (10-7) qui monte sur la butte pour les Jays, il affrontera Gerrit Cole (14-6) des Yankees.