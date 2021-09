3 heures 30 avant de plier bagage | Bianca Andreescu ne répétera pas son exploit de 2019

Bianca Andreescu a peiné et cette fois le scénario final n'a pas été à son avantage en troisième ronde des Internationaux de tennis des États-Unis.

Dans une rencontre qui s'est éternisée en trois heures 30 minutes, la Canadienne et sixième tête de série à New York, s'est inclinée 6-7 (2), 7-6 (6) et 6-3 face à la Grecque Maria Sakkari, 17e favorite, qui accède donc aux quarts de finale.

Andreescu a souffert dans ce match, notamment d'une blessure à la cuisse, conclu au troisième set, sur la quatrième balle de match de son adversaire.

Le match a commencé à 22 h 40 lundi soir et a pris fin 2 h 14 dans la nuit, la fin la plus tardive dans l’histoire des Internationaux des États-Unis au simple féminin.