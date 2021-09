Jeux paralympiques | Le Canada termine la compétition avec 21 médailles

Les Jeux paralympiques ont pris fin dimanche à Tokyo, alors que se tenaient les cérémonies de les cérémonies de cloture.

Le Canada a donc terminé la compétition avec 21 médailles.

D'ailleurs, le porte-drapeau pour la fermeture des Jeux fut Brent Lakatos, alors que le Dorvalois de 41 ans a remporté quatre médailles en athlétisme en fauteuil roulant.

Il a ajouté à son palmarès des médailles d'argent dans les épreuve du T54 5000 m, T53 400 m, T53 100 m et T53 800 m. Avec cette récolte, Lakatos a maintenant une totalié de 11 médailles paralympiques en carrière.

Rppelons également que l'athlète en natation handisport native de St-Jean-sur Richelieu, Aurélie Rivard a remporté cinq médailles. Elle a remporté l'or au 100 m S10 et au 400 m S10, l'argent au 100 m dos S10 et le bronze au 50 m et au 4 foix 100 m libre. Celle-ci atteint également le plateau de dix médailles paralympiques en carrière.