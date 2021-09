Décès de Jeanette Zacarias Zapata | «Il faut moderniser La Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux»

«La Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux n’a pas changé depuis les années 1990. Il faut certainement la moderniser. La science du sport change rapidement, dont les entraînements. Il y a probablement aussi un problème à propos du matchmaking (jumelage). Je pense à cette philosophie qui consiste à feeder des boxeuses ou des boxeurs à un.e athlète qui a une chance d’atteindre les plus hauts niveaux. On pourrait revoir les critères à ce sujet. Je ne dis pas qu’il faut abolir la boxe, quoique je ne comprends pas qu’on doit frapper l’adversaire au visage…»