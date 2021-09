Boxe | Jeanette Zacharias Zapata succombe à ses blessures

La boxeuse mexicaine Jeanette Zacharias Zapata est décédée, jeudi, des suites de ses blessures.

Le promoteur Yvon Michel en a fait l'annonce sur Twitter.

« C'est avec beaucoup de tristesse et tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata nous a quittés, cet après-midi.

« Toute l'équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement affligée par cette pénible annonce. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis et plus particulièrement son conjoint Jovanni Martinez, qui a été à son chevet jusqu'à ses derniers moments. »