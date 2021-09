US Open | Bianca Andreescu remporte le festival du bris de service

La Canadienne Bianca Andreescu s’est qualifiée, jeudi soir, pour le troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

Andreescu a vaincu l’Américaine Lauren Davis en deux manches de 6-4 dans ce duel que l’on pourrait qualifier de festival du bris de service.

Pas moins de la moitié des jeux dans l’affrontement (10 sur 20) ont mené à un bris de service. Bien plus que les joueuses, le grand responsable de cette situation se voulait le fort vent qui balayait les courts de Flushing Meadows au lendemain de pluies torrentielles qui se sont abattues sur New York.

Andreescu, sixième tête de série et septième joueuse mondiale, a réussi six as contre deux pour son adversaire, 98e raquette de la WTA.

Aucune des deux joueuses n’a maintenu un pourcentage de première balle de 60 %, mais Andreescu a largement dominé pour les points gagnants au filet (71 % contre 54 %) et les bris de service (75 % contre 50%).