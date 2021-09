But en or de Poulin | «Marie-Philip, à trois contre trois, ça va rentrer!» Ann-Renée Desbiens

« Il n’y a pas eu beaucoup de mots (dans le vestiaire) entre la première et la deuxième période. Tout le monde était… « c’est correct. On a encore le contrôle. On va en finir. La deuxième période, c’est la nôtre. » Et on l’a démontré encore une fois. »

« C’est un peu à l’image du début du tournoi. La même situation est arrivée. On était en retard 2-0 contre la Finlande après la première période du tournoi et on est revenues de l’arrière. On avait beaucoup de confiance. On l’a démontré. La deuxième période, ça a toujours été nos meilleures périodes. »

Poulin, la magicienne

Encore une fois, Poulin a tranché le débat en faveur du Canada. Elle avait fait la même chose lors des matchs pour la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Vancouver (2010) et de Sotchi (2014), encore une fois, contre les Américaines.