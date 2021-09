L'attaque des Alouettes | «William, il faut qu'il touche le ballon» -André Bolduc

Les Alouettes affronteront le Rouge et Noir, vendredi soir, à Ottawa, et il est plus que temps que la formation montréalaise retrouve le chemin de la victoire.

Après une victoire en ouverture, les Alouettes (1-2) ont encaissé deux revers d’affilée, dont un, vendredi dernier, lors du premier match à Montréal en près de deux ans.

Bien sûr, le quart Vernon Adams fils a été pointé du doigt pour ces deux revers. Des interceptions à ses dépens ont pesé lourd dans l’issue des deux défaites.

Mais il n’est sûrement pas le seul joueur de l’attaque qui éprouve des ennuis en ce début de campagne.

En trois rencontres, le demi William Stanback a porté le ballon 45 fois pour 234 verges de gains au sol et un touché. Sa moyenne par course (5,2 verges) est fort honnête, mais le chiffre-clé, ici, est le nombre de courses par match, assure André Bolduc, l’adjoint à l’entraîneur-chef Khari Jones.

« William, il faut qu’il touche le ballon », assure Bolduc.