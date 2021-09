US Open | Bianca Andreescu s'impose en près de trois heures à New York

La Canadienne Bianca Andreescu a dû se battre d’arrache-pied, mardi soir, lors de son entrée en scène aux Internationaux de tennis des États-Unis, mais elle a néanmoins accédé au deuxième tour.

La championne 2019 du tournoi et septième joueuse mondiale a vaincu la Suissesse Viktorija Golubic en trois manches de 7-5, 4-6 et 7-5 au terme d’une rencontre de deux heures et 48 minutes.

Andreescu a soufflé le chaud et le froid lors de ce duel où son adversaire, 45e raquette de la WTA, a parfois été en état de grâce.

Les deux premières manches ont présenté un scénario identique: Golubic a servi pour la manche à 5-4. La première fois, Andreescu l’a brisée et a finalement remporté la manche 7-5. La seconde fois, c’est la Suissesse qui a prévalu immédiatement pour conclure la manche à 6-4.

Andreescu a perdu son revers au cinquième jeu du troisième set. Elle tirait de l’arrière 4-2, mais elle a rendu la pareille à son adversaire en variant ses attaques au huitième jeu pour créer l’égalité 4-4.

Puis, la Canadienne, en avant 6-5, a pris le service de Golubic pour conclure la rencontre à 7-5 en ponctuant la dernière sortie de balle de son adversaire d’un retentissant : « Come on! »

Pospisil en cinq manches

Plus tôt en soirée, le Canadien Vasek Pospisil a fait un retour spectaculaire de deux manches à zéro pour vaincre l’Italien Fabio Fognini en cinq manches de 2-6, 3-6, 6-1, 6-3 et 7-6 (4).