Le Canadien garde Kotkaniemi ou pas? | «À mon avis, ils vont le laisser partir» -Ray Lalonde

« On sait que Kotkaniemi est un prospect à long terme, mais aujourd’hui, il ne vaut certainement pas 6,1 millions $ Les Hurricanes ont fait une offre d’un an et ça leur donne le temps de voir s’ils veulent lui donner un contrat à long terme. Il y a tout de sortes d’enjeux, mais une chose est claire : c’est la revanche des Hurricanes. »