«Je veux voir Adams jouer un match où il ne causera pas la perte de son équipe» -Bruno Heppell

« Est-ce qu’il est aussi mobile que Masoli? Non. Mais il a une certaine mobilité et il a définitivement un bras assez puissant pour lui permettre d’étirer le terrain et compléter des passes profondes. »

Adams doit s’améliorer

Et qu’en est-il de son vis-à-vis? À quoi s’attendre de Vernon Adams?

« Au moins, à protéger le ballon quand tu es près de la zone des buts. C’est un vétéran. Oui, ça fait seulement un an qu’il est partant, mais c’est un vétéran. Il ne doit plus prendre de mauvaises décisions.