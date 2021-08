Match d'ouverture des Alouettes | «On va probablement dépasser les 14 000 spectateurs» -Mario Cecchini

Il ne manque plus que les amateurs. À ce sujet, combien d’être eux seront admis dans le contexte de pandémie qui persiste?

« La santé publique, à leur niveau, c’est un maximum de 15 000 personnes. Mais il faut laisser un siège de libre entre chaque bulle, si on veut. On avait estimé entre 12 500 et 13 500.

« Si les gens achètent une paire de billets, on perd une place à chaque deux places. Mais quand les gens achètent six bancs et peuvent être ensemble, là, évidemment, on perd moins de sièges.