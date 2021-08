Gala au stade IGA | «Kim va devoir livrer la marchandise» - Danielle Bouchard

« On a hâte. Ça fait tellement longtemps que l’on se prépare pour ce combat. On vient de terminer l’entraînement il y a 45 minutes. C’était le dernier entraînement de préparation, concentration et stratégie. Demain, ça va être vraiment la gestion de poids. Kim est excitée. Elle est de bonne humeur. De sentir que tout va bien, que tout se passe comme prévu. Elle est contente et pleine d’énergie. »