Une adjointe chez le Canadien? | «Ça fait partie de nos réflexions» - France Margaret Bélanger

France Margaret Bélanger a été nommée, mercredi, présidente sports et divertissement du Groupe CH. Aucune femme n’a jamais occupé des fonctions si importantes au sein de l’organisation des Canadiens de Montréal.

Vice-présidente principale et chef des affaires juridiques lors de son arrivée au Groupe CH en 2013, Madame Bélanger a constamment gravi les échelons au sein de la légendaire entreprise.

Promue au poste de vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales dès 2014, elle est devenue vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales en 2017, puis, elle a pris la direction du secteur divertissement en mai 2020, en pleine pandémie.

Au micro de Yanick Bouchard aux Amateurs de Sports, France Margaret Bélanger a survolé plusieurs sujets.

La confirmation du poste divertissement: « On a fait quelques modifications au sein de l’organisation l’an dernier, lorsque la pandémie nous a frappés de plein fouet. J’avais la direction au niveau commercial, bien sûr, du secteur hockey et du secteur divertissement.

« On pense souvent au Canadien, mais on a aussi tout le secteur du divertissement avec Evenko et Spectra. C’est donc la nomination qui vient avec le titre cette semaine, mais ça fait un bout de temps que je menais ces deux groupes. »

Une adjointe chez le Canadien, est-possible? : « C’est certain que ça fait partie de nos réflexions avoir des femmes du côté des opérations hockey. Il y a des femmes qui ont joué longtemps au hockey et qui sont qualifiées pour ce type de rôle. »

Le passeport vaccinal au Centre Bell : « Dans le moment, selon les critères du gouvernement et de la santé publique, dans un grand aréna, c’est 7 500 spectateurs. C’est plus que la capacité que l’on avait durant les séries, mais il reste que c’est bien en deca de notre capacité qui est de 21 105. Il faut y aller avec prudence.

« Le passeport vaccinal entre en vigueur le 1er septembre pour tout ce qui est non essentiel, donc, ça comprend tous nos matchs et tous nos événements au Centre Bell et dans toutes nos autres salles. C’est sûr que l’on doit s’adapter. »

La publicité à venir sur les chandails en 2022 : « On est toujours à la recherche de nouveaux revenus. Ça se fait dans d’autres ligues. Ceci étant dit, il n’y a rien de décidé de façon ferme. Il faut que l’on regarde quelles sont les possibilités. Il y a quelques tenants et aboutissants : de quoi ça aurait l’air, l’emplacement, la grosseur, etc. Un peu comme on l’a fait pour la publicité sur les casques, cette année. »

Les joueurs de la LNH aux JO de Pékin?: « On sait que la décision est énorme. La décision est imminente. »

La sélection – controversée – de Logan Mailloux au repêchage: « Cette décision est sortie du monde du sport. Je préfère regarder en avant et que cette décision difficile devienne quelque chose de constructif. Et ça, c’est mon rôle. La décision est prise, on vit avec…

« On va mettre un plan de l’avant. J’ai révisé quelques versions, déjà. Il va être dévoilé vers la mi-septembre. On veut mettre l'accent sur l’éducation auprès des jeunes, sur la gravité et la sévérité des conséquences, des gestes. »