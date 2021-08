Une – autre – nouvelle formation pour Derick Brassard

Les Flyers de Philadelphie ont mis sous contrat l’attaquant Derick Brassard pour une saison et un salaire de 825 000 $

Brassard en sera à sa neuvième formation dans la LNH après des séjours avec les Blue Jackets de Columbus, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, les Penguins de Pittsburgh, les Panthers de la Floride, l’Avalanche du Colorado, les Islanders de New York et les Coyotes de l’Arizona.

L’attaquant âgé de 33 ans a inscrit huit buts et obtenu 12 mentions d’aide lors de la dernière saison avec les Coyotes. Depuis ses débuts, Brassard a inscrit 194 buts et amassé 503 points en 905 matchs dans le circuit Bettman.

Il retrouvera l'entraîneur Alain Vigneault avec lequel il a joué avec les Rangers de New York.