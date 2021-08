Défaite de 28-22 | Un revers gênant pour les Alouettes à Calgary

Sur papier, les Alouettes de Montréal semblaient avoir un avantage, vendredi soir, face aux Stampeders, à Calgary. Mais en définitive, ça ne s’est pas concrétisé.

Les Alouettes ont subi un revers de 28-22 contre les Stampeders au terme d’une rencontre où ils se sont tirés dans le pied à répétition.

Une statistique est révélatrice : 16 pénalités pour 149 verges. Une autre l’est tout autant. À un moment, les Stampeders (1-2) ont inscrit 25 points d’affilée...

Vernon Adams fils (20 passes réussies en 42 tentatives, 261 verges, deux touchés, une interception) avait néanmoins la chance de donner la victoire aux Alouettes (1-1) lors du dernier jeu du match.

Posté à la ligne de 14 verges de la formation de Calgary, Adams a rejoint Eugene Lewis avec une passe, mais ce dernier n’a pu franchir la ligne des buts et il a été stoppé à la ligne d’une verge.

Le quart substitut Jake Maier, qui remplaçait le vétéran Bo Levi Mitchell, blessé, s’est est fort bien tiré.

Après un début pénible et deux interceptions à ses cinq premières passes, Maier a pris du mieux et il a complété le match avec un dossier de 16-en-29, 304 verges et un touché.