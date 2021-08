Tennis | Saison terminée pour Rafael Nadal

Rafael Nadal a indiqué, vendredi, via une vidéo sur ses médias sociaux, qu’il mettait un terme à sa saison 2021.

Nadal avait dû se retirer de l’Omnium Banque Nationale en plein tournoi la semaine dernière à cause d’une blessure au pied.

Nadal a expliqué que la douleur est trop intense pour lui permettre de s’entraîner adéquatement.

« Après avoir quitté Toronto, je voulais me donner quelques jours pour y réfléchir et j’ai décidé que c’était tout simplement mieux de me retirer pour le reste de cette année. »

Nadal a dit avoir regretté avoir manqué plusieurs tournois importants cette saison, et ratera donc aussi le US Open.