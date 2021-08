Soccer | Un nouveau joueur pour le CF Montréal

Affligé par de nombreuses blessures, le CF Montréal a procédé à une acquisition dans le but de donner un peu plus d’options à l’entraîneur Wilfried Nancy. Mais, on ne parle pas ici d’un joueur établi.

Le jeune ailier gauche de 20 ans, Matko Miljevic est l’heureux élu.

Comme c’est le cas depuis quelques années, le CF Montréal préfère miser sur de jeunes prospects peu coûteux, que sur des joueurs établis, qui coûtent souvent plus cher.

Même s’il est décrit comme un ailier gauche, Miljevic serait capable d’occuper plusieurs positions offensives.

Lors de sa jeune carrière professionnelle de six matchs avec Argentinos Juniors, il a marqué un but.

Miljevic, qui a la double citoyenneté argentine et américaine, n’occupera donc pas de place internationale au sein de l’équipe.

Il n’est pas clair quand Matko Miljevic pourrait rejoindre le groupe montréalais et devenir disponible pour disputer des matchs.

Le contrat est d'une durée de 3 ans et demi.