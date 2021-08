Famille, médaille, plongeon, JO d'Atlanta | Le bilan 25e anniversaire d'Annie Pelletier

Son niveau technique à Atlanta: « Je faisais des plongeons très difficiles pour une femme. J’étais la première femme à faire un trois et demie avant carpé en finale olympique. Si je me souviens bien, la Chinoise l’avait fait en position groupée. J’avais pris ce risque-là. Miser le tout pour le tout pour m’assurer une médaille. »

L’examen de conscience des Jeux olympiques: « Quand on tasse des populations, quand on néglige des populations et qu’on fait travailler des hommes et des femmes de certains pays pour finir le stade… qu’on se sert des JO comme un outil de propagande, et ensuite, on réalise… je vais nommer certaines villes : Sotchi, Pékin, Athènes… Où on réalise que les installations sont devenues complètes désuètes. On n’a pas gardé ça en héritage. Ça, c’est un sacrilège! On a un examen de conscience à faire. »

L’élite sportive: « Est-ce que ça doit rester si gros? Mon opinion - c’est plate à dire -, j’aimerais ça avoir les 20 meilleurs de chaque épreuve. Point. Donc, ça serait vraiment l’élite. Tu ne peux pas accueillir 25 000 athlètes. Et il y a des nouveaux sports, parce qu’on veut des cotes d’écoute. »

Le retrait de la gymnaste Simone Biles à Tokyo: « Simone Biles, je la comprends à 100 pour cent. Elle fait des figures tellement difficiles. Si elle perd l’orientation dans sa tête, elle peut réellement se tuer. »