Le CF Montréal perd son meilleur marqueur pour longtemps

C’est une autre tuile qui tombe sur la tête du club. Toye était le marqueur le plus régulier de l’équipe avec 7 buts.

Hier soir, le joueur ayant été habillé qui possédait le plus de buts chez le CFM était Djordje Mihailovic avec trois, c’est extrêmement mince.

Notons que d’autres joueurs capables d’aider en attaque comme Romell Quioto, Lassi Lappalainen, Jean-Yves Ballou Tabla et Ahmed Hamdi, sont aussi tous blessés.

L’entraîneur a aussi confirmé que le nouveau venu Robert Thorkelsson a aggravé sa blessure, expliquant son absence de l’alignement lors des deux derniers matchs.

Ajoutons à cela que James Pantemis est toujours sous le protocole COVID de la MLS et que Rudy Camacho sera suspendu pour le match de samedi à Philadelphie.

Le casse-tête ne fait donc que se compliquer encore plus pour Nancy, qui n’a pratiquement plus de cartes à jouer, dans cette course folle aux séries éliminatoires.