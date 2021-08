CF Montréal | Un point dans un contexte difficile

Un match à l’étranger, aucun tir cadré, une expulsion : vu ainsi, le CF Montréal va vraisemblablement prendre avec plaisir le point récolté après un match nul de 0-0, mercredi, contre le FC Cincinnati.

D’autant plus que le gardien québécois Sebastien Breza a stoppé de belles frappes aux 13e et 19e minutes, que le ballon s’est écrasé deux fois sur sa barre horizontale et que le FC Cincinnati s’est fait refuser un but sur un hors-jeu à la 32e minute.