«Notre plus grand ennemi en ce moment, c'est nous» -André Bolduc

« Du côté de l’attaque, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs non plus contre Calgary, contre le front défensif qui est très jeune. C’est certain qu’on a envie d’attaquer à certaines places. Mais on ne parle pas vraiment des faiblesses des autres équipes. Notre objectif, à court terme, après ce match, s’est d’être encore en tête de la division. »

Tous les observateurs et les amateurs qui ont vu la première rencontre des Alouettes sont unanimes: ils ont fort bien joué. Et cela va bien au-delà de l’évidence de la victoire.

Ça, c’est la perception vue de l’extérieur. Qu’en est-il vu de l’intérieur?