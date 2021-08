« Chaque fois que je touche le ballon, je veux marquer! » - Mario Alford

Celui qui joue aussi comme receveur de passe a des objectifs très élevés, certains diront même irréalistes cette saison.

« Ce n’est qu’un match, mais j’aimerais réaliser ce genre de truc deux fois lors de la même rencontre. Les gars me disent que juste un touché c’est rendu trop facile pour moi. En même temps, je sais que si j’en retourne trop, les équipes vont arrêter de me botter, et je les comprendrais s’ils agissaient ainsi, a-t-il lancé en rigolant. »

Avant de se joindre aux Alouettes, Alford appartenait aux Argonauts. Mais ces derniers n’ont pas cru bon le gardien, le remerciant de ses services, durant le camp de 2018.

« J’ai pensé à un moment donné que ce serait la fin de ma carrière. J’ai été surpris d’être libéré et pendant 4 ou 5 mois, il ne se passait rien. Finalement, les Alouettes m’ont contacté et j’en suis très reconnaissant. »

Durant la pandémie, Alford a travaillé pour une entreprise pétrolière dans l’Ohio.

« Disons que j’avais très hâte que le football recommence, je me suis beaucoup ennuyé de jouer. »

Pour l’entraineur Khari Jones, Alford s’avère un élément important du club.

« C’est tellement un élément positif et humble dans notre vestiaire. Un talent vraiment spécial à sa position. Quand tu as la chance d’obtenir un jeu comme ça lors d’un match, tu gagnes souvent la bataille des unités spéciales, et ça se traduit souvent en victoire. »

Alford aura la chance de viser son doublé dès vendredi soir alors que les Alouettes visiteront les Stampeders.