CF Montréal | C'est la fin pour Clément Diop

Merci Clément 👊



Le Club et le gardien de but Clément Diop se sont entendus pour résilier son contrat, à sa demande, pour des raisons personnelles >>> https://t.co/u91AafTyB5



The Club & Clément Diop agree to the termination of his contract >>> https://t.co/Mz6RCvqGuz#CFMTL pic.twitter.com/DvTyl0nyS0