LHJMQ | « Je ne viens pas ici pour boucher un trou » - Ève Gascon

« Je me sens bien, ça s’est bien passé ce matin. J’ai été bien reçue par l’organisation et par les joueurs. J’ai été un peu surprise lorsque j’ai reçu l’appel, mais je viens ici pour tout donner et montrer que je ne suis pas ici pour boucher un trou, mais pour prouver que les filles aussi sont capables de jouer avec les gars. »