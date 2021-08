Le CF Montréal retrouve la victoire face aux Red Bulls

Le CF Montréal a enfin retrouvé le chemin de la victoire, alors que la troupe de Wilfried Nancy a remporté son duel contre les Red Bulls de New York samedi soir au Stade Saputo par la marque de 2 à 1.

D'abord, dans les arrêts de jeu à la fin de la première demie, les Red Bulls ont pris les devants grâce à un penalty réussi par Patryk Klimala.

Plus tard dans la rencontre, à la 71e minute de jeu, trois minutes après être rentré sur le terrain au profit d'Emmanuel Maciel, Sunusi Ibrahim a marqué le but égalisateur pour le CF Montréal.

C'est dans une fin de match dramatique que la formation montréalaise a inscrit le filet gagnant. Il n'aura fallu pas moins de trois tirs de pénalité dans les temps d'arrêt de jeu après les 90 minutes réglementaires avant que le CF Montréal marque le but gagnant.

En premier temps, lors d'une attaque vers le filet des Red Bulls, le ballon a touché la main d'un joueur de la formation montréalaise. Bjørn Johnsen effectue le tir, mais le ballon est arrêté par le gardien de but adverse.

Or, le cerbère new-yorkais, Carlos Miguel Coronel a dépassé sa ligne de but hâtivement. Le onze montréalais a donc la possibilité de pouvoir mettre fin à la rencontre au bout du deuxième tir au but. Mason Toye voit toutefois son botté être bloqué par son adversaire.

Par contre, le portier des Red Bulls a, encore une fois, dépassé sa ligne de but de façon trop hâtive. Le CF Montréal a donc une troisième chance de sceller l'issue de la rencontre sur penalty.

Victor Wanyama exécute le tir et inscrit le but gagnant dans un Stade Saputo en liesse.

Le prochaine partie du CF Montréal aura lieu le 18 août prochain au TQL Stadium contre le FC Cincinatti.