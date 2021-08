Omnium Banque Nationale | Andreescu et Jabeur ont repris le match après la pluie

La Canadienne Bianca Andreescu et la Tunisienne Ons Jabeur ont repris leur duel, jeudi soir, au stade IGA, après une interruption de pluie de près d'une heure.

Andreescu avait une avance d'une manche à zéro et Jabeur avait les devants 3-2 dans la seconde, avec la Canadienne qui avait une prioité de 40-0 sur son service, lors de l’interruption.

Dès la reprise, Andreescu a fait 3-3, puis, Jabeur a pris les devants 4-3.

Andreescu blessée

Lors du jeu suivant, la Canadienne s'est effondré au sol en tentant d'aller chercher une balle à sa droite. Andreescu a immédiatement mis sa main à son pied gauche avant de tomber par terre. Allongé sur le dos, elle a mis ses mains sur son visage pendant que Jabar s'est précipité de l'autre côté pour savoir de quoi il s'agissait.

Andreescu est retournée à son siège, les soigneurs lui ont installé un autre pansement, et elle est retournée sur le terrain pour créer l'égalité 4-4.

Première manche ardue

Andreescu, huitième joueuse mondiale et deuxième tête de série à Montréal, a remporté la première manche 7-6 (7-5) au terme de beaucoup d’efforts et d’une ambiance digne d’un match de la Fed Cup en raison des 5000 partisans québécois et tunisiens présents au stade IGA.

Jabeur, 22e raquette de la WTA et 13e tête de série, a brisé le service de la Canadienne au 5e jeu, mais l’inverse est survenu au 10e, quand Jabeur servait pour la manche. Andreescu a sauvé deux balles de manches avant de voir le set se disputer lors du bris d’égalité.

Ce dernier a été très partagé. Andreescu a remporté le point sur le premier service de Jabeur et c’est tout ce dont elle avait besoin. La Canadienne a eu besoin du soigneur entre les deux manches afin qu’on lui appose un pansement à l'orteil gauche.

Jabeur, qui a utilisé l’amorti à outrance, a déplacé entre plus Andreescu dans les premiers jeux dès la reprise et elle a ravi le deuxième jeu. Sauf que Andreescu lui a rendu la pareille aussitôt avant que la pluie n’envoie les joueuses au vestiaire.